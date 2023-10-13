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اكتسح منتخب الجزائر نظيره منتخب الرأس الأخضر 5 /1، اليوم الخميس، في مباراة ودية دولية.

وتقدم المنتخب الجزائري عن طريق محمد الأمين عمورة في الدقيقة 12، قبل أن يضيف حسام عوار الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 39 و41.

وفي الدقيقة 55 سجل منتخب الرأس الأخضر هدفه الوحيد عن طريق تياجو مانويل بيبي، قبل أن يضيف رامز زروقي الهدف الرابع للجزائر في الدقيقة 61، ويختتم إسلام سليماني الخماسية بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 89.

ويستعد المنتخب الجزائري لخوص منافسات كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، حيث وضعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

على الجانب الأخر، أوقعت القرعة منتخب الرأس الأخضر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات مصر وغانا وموزمبيق.