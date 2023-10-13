أونروا: الحصار الإسرائيلي والقصف المستمر لقطاع غزة يحول المنطقة إلى حفرة من جهنم

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، أن الحصار الإسرائيلي والقصف المستمر لقطاع غزة يحول المنطقة، ذات الكثافة السكانية العالية في الأراضي الفلسطينية إلى "حفرة من جهنم".



وقال المفوض العام في أونروا، فيليب لازاريني في بيان "إن حجم وسرعة الأزمة الإنسانية التي تحدث، أمر تقشعر له الأبدان. تتحول غزة بسرعة إلى حفرة من الجحيم وعلى شفا الانهيار".



وأضاف أن "دعوة القوات الإسرائيلية لنقل أكثر من مليون مدني، يعيشون في شمال غزة، في غضون 24 ساعة، مروعة. هذا لن يؤدي إلا إلى مستويات غير مسبوقة من البؤس ويدفع المواطنين في غزة إلى حافة الهاوية".



وأضاف أن أونروا تكافح للوفاء بتفويضها وأن جميع الأطراف يجب أن تلتزم بقوانين الحرب ويتعين السماح بتقديم مساعدات إنسانية إلى المواطنين في جميع الأوقات.



وتابع "لقد حان الوقت لكي تسود المشاعر الإنسانية"



وكانت "أونروا" قد نقلت مقرها الرئيسي إلى جنوب قطاع غزة، في أعقاب دعوة إسرائيل لإخلاء شمال القطاع.



وأضافت الوكالة الأمريكية في منشور لها على موقع للتواصل الاجتماعي أن "أونروا نقلت مركز عملياتها المركزية وموظفيها الدوليين إلى الجنوب، لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها واللاجئين الفلسطينيين في غزة".



وتابعت الوكالة "نحث السلطات الإسرائيلية على حماية جميع المدنيين في ملاجئ أونروا، بما في ذلك المدارس".



وكان الجيش الإسرائيلي قد أمر في وقت سابق المدنيين بإخلاء شمال قطاع غزة والتوجه جنوبا.



ويعتقد مراقبون إن هجوما بريا من قبل إسرائيل ربما يكون وشيكا في قطاع غزة، في أعقاب الهجوم واسع النطاق من قبل حركة "حماس"، نهاية الأسبوع الماضي.



كانت "أونروا" قد حثت في وقت سابق السلطات الإسرائيلية على حماية جميع المدنيين في ملاجئها، بما في ذلك المدارس، طبقا لما ذكرته مديرة الاتصالات بالمنظمة، جولييت توما، في بيان منفصل.



وأضافت "إنها منشآت الأمم المتحدة. يجب حمايتها في جميع الأوقات ويجب ألا تتعرض لهجوم على الإطلاق، طبقا للقانون الإنساني الدولي".