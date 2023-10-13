الصحة العالمية: نقل مرضى الحالات الحرجة من مستشفيات شمال غزة حكم بالإعدام

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن السلطات الصحية في غزة أبلغتها أنه من المستحيل إجلاء المرضى الذين يعانون من حالات حرجة من المستشفيات في شمال غزة، بعدما دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين إلى إخلاء غزة والتحرك جنوبا خلال 24 ساعة.



وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش: "هناك أشخاص مصابون بأمراض خطيرة وتعني إصاباتهم أن فرصتهم الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي البقاء على أجهزة دعم الحياة، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي"، بحسب وكالة "رويترز".



وأوضح ياساريفيتش أن "نقل هؤلاء الأشخاص هو بمثابة حكم بالإعدام. ومطالبة العاملين في مجال الصحة بالقيام بذلك أمر يتجاوز القسوة".



وتابع: "لا تحصل المستشفيات على الكهرباء إلا لساعات قليلة كل يوم، إذ تضطر إلى ترشيد مخزونات الوقود المستنفدة والاعتماد على المولدات للحفاظ على الوظائف الأكثر أهمية... وحتى تلك الوظائف ستتوقف في غضون أيام قليلة عندما ينفد مخزون الوقود".



وأضاف ياساريفيتش أن هذا سيكون له تأثير مدمر على المصابين الذين يحتاجون إلى جراحات والمرضى في وحدات العناية المركزة والأطفال حديثي الولادة الذين يعتمدون على الحضانات، مؤكدا أن "الوقت ينفد لمنع وقوع كارثة إنسانية، إذا لم يتم إيصال الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الصحية والإنسانية المنقذة للحياة بشكل عاجل إلى قطاع غزة وسط الحصار الكامل".



وقالت المنظمة، التي حذرت بالفعل من أن المستشفيات في قطاع غزة وصلت إلى نقطة الانهيار، إن المستشفيات في جنوب القطاع مكتظة، في حين تجاوز المستشفيان الرئيسيان في الشمال بالفعل طاقتهما الاستيعابية البالغة فيهما مجتمعين 760 سريرا، مشيرة إلى أن قطاع غزة يعاني أيضاً من نقص في بنوك الدم والأدوية في المستشفيات.