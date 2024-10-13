رئيس هيئة السكك الحديدية: قطارات النوم حققت 10 ملايين دولار خلال موسم الشتاء

قال المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن قطارات النوم حققت عائدات بلغت حوالي 10 ملايين دولار خلال موسم الشتاء الماضي، الذي امتد من أكتوبر إلى فبراير.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسؤوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، أن قطارات السكك الحديدية الأخرى، التي تستخدم من قبل الأجانب بأسعار أقل من قطارات النوم؛ حققت عائدات بلغت 4 ملايين دولار.

ولفت إلى بدء الموسم السياحي الجديد بنهاية الشهر الجاري، متوقعا تحقيق عوائد أكبر من الموسم الماضي.

وأشار إلى أنه من المتوقع تشغيل 4 قطارات نوم هذا العام بدلا من قطارين، لافتا أن أول قطار بئر العبد سينطلق في الساعة 7:00 صباح الأحد من محطة القنطرة.

وأضاف أن أول قطار سينطلق من القاهرة إلى مدينة السادات في الساعة 5:25 صباح الأحد، لربط المدينة بمحافظة المنوفية وباقي أنحاء مصر.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت؛ محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، و19 مشروعا آخر في مجالات النقل، تشمل السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والطرق، ومحاور النيل، والكباري أعلى المزلقانات، والكباري العلوية.