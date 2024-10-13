قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مشرع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، والذي يجري مناقشته خلال الجلسة العامة اليوم في مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، يعيد الحياة إلى منظومة البناء في مصر، كون هذه التعديلات تستهدف تنظيم استخراج منظومة تراخيص البناء والقضاء على العشوائية العمرانية.

وأوضح فهمي، في بيان له اليوم، أن تعديلات قانون البناء تعزز من أوجه الاستفادة من الثروة العقارية المصرية، والتي تمثل ذراعا اقتصاديًا قويًا للدولة، وتعزز من جهود مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وتوفير الدولار، وذلك بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، لافتًا إلى أن التخطيط العمراني والثروة العقارية تمثل قاطرة اقتصاد سريعة النمو.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات القانون تسهم في رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الدولة في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنه بموجب هذه التعديلات ينشط السوق العقاري وتنشط عمليات البناء والتصنيع للمواد الخام المستخدمة في البناء والتشييد من أسمنت و حديد وطوب وخشب وغيرها من المواد الأخرى، ونشاط عملية التجارة في هذا المجال.

ولفت فهمي، إلى أن تعديلات قانون البناء تقضي على الآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه وتنهي المخالفات، وتفتح الباب أمام المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وضمان تنفيذ مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، ومشروعات الإسكان، وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخاصة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها؛ حفاظا على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور.