ارتفاع شهداء الحرب على غزة إلى 42 ألفا و227

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ373 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 52 شهيدًا و128 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 42 ألفًا و227 شهيدًا، و98 ألفًا و464 إصابة.

وأوضحت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد تسعة فلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف دير البلح، ومخيمي البريج وجباليا، وسط وشمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة عدد آخر بجروح.

وأضاف أن ثلاثة مواطنين استشهدوا، وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف مدفعية الاحتلال استهدف بلوك 1 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكر أن خمسة مواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منطقة الاتصالات غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات جراء عمليات نسف عشرات المنازل غرب جباليا وفي محيط منطقتي الصفطاوي والتوام.