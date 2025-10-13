سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت كل من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، مساء اليوم الإثنين، على الوثيقة الشاملة بشأن اتفاق غزة.

ووقع الوثيقة كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

وقبل التوقيع، قال ترامب: "قمة شرم الشيخ يوم عظيم للشرق الأوسط.. الوثيقة شاملة للغاية، وهي ستوضح القواعد واللوائح".

وخلال اجتماع مع الرئيس السيسي، قال ترامب، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة "ستكون دائما" مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفا الأخير بـ"الزعيم القوي".

وأضاف ترامب، خلال اجتماعه مع الرئيس السيسي في شرم الشيخ أن "مصر لعبت دروا بالغ الأهمية في الاتفاق"، مؤكدا أن"السيسي زعيم قوي.. وأمريكا مع السيسي دائما"، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وكشف أن "المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت"، مشيرا إلى أن العالم سيشهد "الكثير من التقدم في الشرق الأوسط".

وأضاف: "هناك الكثير من الركام والأنقاض في غزة والقطاع في حاجة إلى عملية تنظيف"، مؤكدا أن أن "إيران تريد إبرام اتفاق وتحتاج للمساعدة".

وقال الرئيس السيسي إن "ترامب هو الوحيد القادر على تحقيق السلام في المنطقة"، مضيفا "اتفاق غزة إنجاز رائع ونثمن ما حققه الرئيس ترامب".