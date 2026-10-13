إنقاذ 6 أشخاص من أسفل عقار حدائق القبة المنهار واستمرار البحث عن ناجين

يتابع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين أسفل العقار المنهار في 5 حارة عبد الغفار من ترعة الجبل بحي حدائق القبة، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج 6 ناجين حتى الآن، فيما تتواصل عمليات البحث عن آخرين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إقامة الدعامات اللازمة للعقارات المجاورة، بعد إخلائها احترازيًا، حفاظًا على سلامة المارة وممتلكات السكان.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار قديم شُيّد في خمسينيات القرن الماضي، ويتكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، بنظام الحوائط الحاملة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى موقع الحادث، لمتابعة عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.