مودريتش يتوج بجائزة القدم الذهبية لعام 2019

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حصل لوكا مودريتش، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني على جائزة جولدن فوت "القدم الذهبية" لعام 2019، التي تكرم اللاعبين الذين تخطوا عمر 28 سنة ويتألقون بنتائجهم الرياضية المتميزة، على الصعيدين الفردي والجماعي.

وحصل الكرواتي على تلك الجائزة التي توّج فيها في مدينة موناكو الفرنسية، وذلك بعد حصوله على 15 لقباً مع ريال مدريد: دوري أبطال أوروبا (4)، كأس العالم للأندية (4)، كأس السوبر الأوروبي (3)، الدوري الإسباني (1)، كأس الملك (1) وكأس السوبر الإسباني (2).

قائمة الفائزون في الإصدارات السابقة:

روبرتو باجيو (2003) - نيدفيد (2004) - شيفتشينكو (2005) - رونالدو (2006) - ديل بييرو (2007) - روبرتو كارلوس (2008) - رونالدينيو (2009) - توتي (2010) - جيجز (2011) - إبراهيموفيتش (2012) - دروجبا (2013) - إنييستا (2014) - إيتو (2015) - بوفون (2016) - كاسياس (2017) - كافاني (2018).

وقال اللاعب الكرواتي بعد استلامه الجائزة: "أنا سعيد للغاية ويشرفني الحصول على هذه الجائزة. لقد فاز بها لاعبون كبار وأنا فخور بالفوز بها".

ويتم تسليم جائزة "جولدن فوت" سنوياً في موناكو منذ 2003 وتحظى برعاية الأمير ألبرت.

ويتم اختيار المرشحين من قبل لجنة تحكيم تضم أبرز وسائل الاعلام المتخصصة في العالم، فيما يتم اختيار الفائز في تصويت يتم عبر الانترنت.