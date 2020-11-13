خطيب المسجد الحرام يحذر من الانتماء إلى أحزاب مخالفة في نهجها كتاب الله

حذر إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط، في خطبته التي ألقاها اليوم الجمعة، المسلمين من "الانتماء إلى تنظيمات وأحزاب وجماعات مخالفة في نهجها كتاب الله"، في إشارة إلى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الذي اعتبرته المملكة تنظيما إرهابيا.



وقال إمام المسجد الحرام في خطبته التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الانضمام إلى هذه الأحزاب "عاقبته هي الفشل وذهاب الريح، وسوء المصير والعذاب في الآخرة".



وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، وجّه أمس خطباء الجمعة كافة، بالتحذير من جماعة الإخوان المسلمين.



وقال آل الشيخ في تغريدة عبر "تويتر": "إخواني أصحاب الفضيلة الأئمة والخطباء في جميع أنحاء مملكتنا الحبيبة، آمل منكم جميعا يوم غد (اليوم الجمعة) في خطبة الجمعة قراءة البيان الصادر من هيئة كبار العلماء الموقرة بشأن التحذير من جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية وحزبهم".



وأكدت هيئة كبار العلماء السعودية، الثلاثاء، أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، مشيرة إلى أنها تتبع أهدافها الحزبية "المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".



وحذرت هيئة كبار العلماء السعودية "الجميع من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها".



وأعلنت السعودية رسميا في 2014 أن جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا ضمن أول قائمة من نوعها تضم عددا من المنظمات داخل وخارج المملكة.