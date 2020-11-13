 محافظ أسوان يشيد بسرعة إعادة جهاز الغسيل الكلوى المسروق من وحدة صحية بإدفو - بوابة الشروق
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محافظ أسوان يشيد بسرعة إعادة جهاز الغسيل الكلوى المسروق من وحدة صحية بإدفو

أشرف عطية محافظ أسوان
أشرف عطية محافظ أسوان
حمادة بعزق:
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 4:02 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 4:02 م
قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الشكر للأجهزة الأمنية لسرعة بعد تمكنها من إعادة جهاز الغسيل الكلوى المسروق من وحدة الغسيل الكلوي بقرية الرديسية بادفو، ونجاحها في ضبط المتهمين وإعادة جهاز الغسيل الكلوي.

وكانت وحدة الغسيل الكلوى بمدينة الرديسية بمركز إدفو شمال أسوان، تمت سرقة لأحد الأجهزة الخاصة بالغسيل، وتحرير المحضر الشرطى رقم محضر 10169/ 2020 بشأن الواقعة.

وأعطى محافظ أسوان، توجيهاته للأجهزة المختصة بمديرية أمن أسوان لسرعة ضبط الجناة وتحديد هويتهم، واستعادة الجهاز وإرجاعه مرة أخرى إلى وحدة الغسيل بالرديسية.

وكثفت الأجهزة من جهودها والتى أسفرت عن تحديد هوية الجناة وهم الأول "م .أ"، والثانى "أ. ج"، وتم ضبط جهاز الغسيل الكلوى بحوزتهم، وتم تسليمه لوحدة الغسيل بالرديسية.

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