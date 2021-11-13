تعاون مصري روسي بألسن عين شمس لتبادل سفر الطلاب بين البلدين

استقبلت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، وفدا روسيا من جامعة الاقتصاد برئاسة ليونيد ايساييف، إليسا شيشكينا، بحضور شيرويت الأحمدى، مدير إدارة الوافدين بالجامعة، أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، محمد نصر الجبالى، رئيس قسم اللغة الروسية، نيفين كمال، الأستاذة بقسم اللغة العربية بالكلية، شريف جاد، رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون المرتقب بين الجامعتين عبر بوابة كلية الألسن.

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن إدارة الجامعة تعمل على تفعيل الشراكات الدولية المثمرة بهدف الارتقاء الشامل بمستوى العملية التعليمية، ذاكرة أن كلية الألسن بها العديد من البرامج المتخصصة على مستوى اللغة والأدب والترجمة المتخصصة.

وأضافت أن الكلية بها برنامج متميز للغة العربية لغير الناطقين بها؛ يضم نخبة من كبار المتخصصين في تدريس أصول اللغة العربية والترجمة منها وإليها لغير الناطقين بها، وهو مؤهل لاستقبال الطلاب الأجانب من الآن، كذلك تمتلك الكلية منصة إلكترونية على مستوى متميز يمكن استخدامه في التعلم عن بعد، كذلك عقد دورات تدريبية للغة العربية لغير الناطقين بها.

وأوضحت أن كلية الألسن تسعى إلى عقد برنامج مشترك مع الجامعة الروسية على مستوى الليسانس والدراسات العليا على غرار برامجها المشترك مع جامعة سلامنكا الإسبانية وجامعة لايبتسيج بألمانيا.

وتناول الجانبان إمكانية تفعيل التبادل الطلابي بين الجانبين كذلك تفعيل آليات التعلم عن بعد باستخدام المنصات التعليمية التى تمتلكها الجامعتين.

من جهته، أكد ليونيد ايساييف، على أن التعاون مع كلية الألسن من الضرورى تفعيله وإرسال طلاب من روسيا لتعلم اللغة العربية ومهارات الترجمة منها وإليها، كذلك تطرق إلى إمكانية إرسال عدد من الطلاب للدراسة بكلية الألسن إلى جانب إيفاد عدد من الطلاب المصريين بقسم اللغة الروسية للدراسة بجامعة الاقتصاد الروسية.

وأضاف أن التعاون بين الجانبين سيتم بعد إعداد مسودة لبروتوكول تعاون سيتم عرضه على رئاسة جامعة عين شمس لتفعيله في القريب العاجل.