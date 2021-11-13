الخارجية الصينية: قمة افتراضية للرئيسين الصيني والأمريكي الثلاثاء المقبل

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت أنه من المقرر انعقاد قمة افتراضية بين الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي جو بايدن صباح الثلاثاء المقبل.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هوا تشون ينج - في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني - إن الزعيمين سيتبادلان الآراء حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان البيت الأبيض قد قال أمس الجمعة إن الزعيمين سيعقدان الاجتماع الافتراضي مساء الاثنين (بتوقيت الولايات المتحدة) لمناقشة "سبل إدارة المنافسة الثنائية بشكل يتسم بالمسؤولية" و"العمل معا حيث تتوافق مصالحنا".