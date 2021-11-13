قال الفنان أحمد السقا، إنّ فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية لا يزال يتربع على عرش الكوميديا فى مصر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أن النجوم الذين شاركوا في العمل هم أنفسهم النجوم الموجودين على الساحة الفنية حاليًّا.

وأوضح أنّ صناعة جزء ثانٍ من الفيلم يتطلب معالجة وصراعًا دراميًا قويًّا، مؤكدًا استعداده للمشاركة فيه حال عرض العمل عليه بشكل شبه متكامل.

ولفت السقا، إلى أنّ هناك الكثير من الأفلام الكوميدية التي شكلت فارقًا في السينما، وتحديدًا للنجوم علاء ولي الدين ومحمد هنيدي وأشرف عبد الباقي وأحمد آدم وغيروهم.