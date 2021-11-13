 التحالف العربي يعلن مقتل 186 عنصرا حوثيا في محافظتين يمنيتين خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف العربي يعلن مقتل 186 عنصرا حوثيا في محافظتين يمنيتين خلال 24 ساعة

المتمردين الحوثيين
المتمردين الحوثيين
(د ب أ)
نشر في: السبت 13 نوفمبر 2021 - 7:36 م | آخر تحديث: السبت 13 نوفمبر 2021 - 7:36 م

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مقتل 186 عنصرا حوثيا، خلال 24 ساعة، في عمليات له بمحافظتي صرواح والبيضاء، وسط اليمن.

وذكر التحالف في بيان له اليوم السبت، أنه تم تنفيذ 42 عملية استهداف آليات وعناصر الميليشيا الحوثية في صرواح والبيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف في بيانه: "مقتل 186 إرهابيا وتدمير 17 آلية عسكرية حوثية خلال 24 ساعة".

وصعد التحالف العربي، منذ نحو شهر تقريباً، غاراته الجوية على محافظة مأرب لدعم قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ووقف تقدم الحوثيين في المحافظة الغنية بالنفط.


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