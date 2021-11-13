مليشيا الحوثي تتحدث عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية في مأرب

تحدّثت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران عن أنّها أسقطت ما قالت إنها "طائرة تجسس" من نوع سكان إيجل، أمريكية الصنع.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيجل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب".

وأضاف المسؤول الحوثي البارز: "تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب وسيتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقًا.. وتعتبر هذه الطائرة هي السادسة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام"

وكانت عناصر حوثية قد اقتحمت الأربعاء الماضي، مبنى السفارة الأمريكية في صنعاء، وذلك بعد أيام من اختطاف عدد من الموظفين وحراس السفارة.

ونهبت عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بعد عملية اقتحام السفارة، كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات.

واختطفت المليشيات الحوثية، ثلاثة من موظفي السفارة الأمريكية بصنعاء، وذلك بعد قيامها قبل حوالي ثلاثة أسابيع باختطاف حوالي 22 آخرين معظمهم يعملون ضمن طاقم الحراسة الذي بقي يحرس مبنى السفارة.

إلى ذلك، طالبت الولايات المتحدة أمس الجمعة، مليشيا الحوثي الإرهابية بإخلاء السفارة الأمريكية بمدينة صنعاء فورًا، داعية إلى الإفراج عن موظفين محليين في سفارتها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان، إن حكومة الولايات المتحدة ستواصل جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن الموظفين وإخلاء السفارة بصنعاء.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى الإفراج عن غالبية المعتقلين، لكنّ الحوثيين يواصلون احتجاز موظفين يمنيين إضافيين بالسفارة.

وتابعت: "نشعر بالقلق إزاء خرق المجمّع الذي كانت تستخدمه سفارتنا قبل تعليق عملياتنا في عام 2015.. ندعو الحوثيين إلى إخلائه على الفور وإعادة كل الممتلكات المصادَرة".