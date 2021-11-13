 الجمعة.. مناقشة «القطائع» للكاتبة ريم بسيوني بمسجد أحمد بن طولون - بوابة الشروق
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الجمعة.. مناقشة «القطائع» للكاتبة ريم بسيوني بمسجد أحمد بن طولون

أسماء سعد
نشر في: السبت 13 نوفمبر 2021 - 4:37 م | آخر تحديث: السبت 13 نوفمبر 2021 - 4:37 م

تقام ندوة مفتوحة للجمهور بمسجد أحمد بن طولون، لمناقشة رواية «القطائع» للكاتبة الروائية الدكتورة ريم بسيوني، وذلك يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا.

تدير المناقشة المعمارية الدكتورة هبة صفي الدين، مديرة بيت المعمار المصري، تحت عنوان «عرائس ابن طولون في رواية القطائع».

ريم بسيوني، كاتبة وروائية مصرية، أستاذة في الجامعة الأمريكية، فائزة بجائزة ساويرس الأدبية عن روايتها «الدكتورة هناء»، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها «بائع الفستق» وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها «أولاد الناس ثلاثية المماليك».


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