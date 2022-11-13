حافظ الديمقراطيون بزعامة الرئيس الأمريكي جو بايدن على سيطرتهم على مجلس الشيوخ ، وذلك بعد إعادة انتخاب المرشحة كاثرين كورتيز ماستو بمقعد ولاية نيفادا الحاسم، وفقا لتقديرات نشرتها مساء السبت شبكات أمريكية بما في ذلك "إن بي سي" و"سي إن إن".

وبعد احتساب الفوز الحاسم لكاثرين كورتيز ماستو في انتخابات التجديد النصفي في البلاد، يرتفع عدد مقاعد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى 50 مقعدا، متجاوزا بذلك عدد مقاعد الجمهورين والبالغ عددها 49 مقعدا.

وحتى إذا تمكن الجمهوريون من الفوز بالسباق المتبقي في ولاية جورجيا، حيث من المقرر أن تجرى جولة إعادة الشهر المقبل، فإن الديمقراطيين سيحتفظون بالسيطرة على الغرفة العليا من الكونجرس، وذلك في ظل قدرة نائبة الرئيس كامالا هاريس على حسم أي تعادل لصالح الديمقراطيين.

ويسيطر الديمقراطيون حاليا على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وتأخر فرز الأصوات في ولاية نيفادا بعد انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء الماضي، بسبب السباق المتقارب للغاية والقوانين الانتخابية الخاصة بالولاية.

وستحدد الانتخابات من سيتخذ القرارات في الكونجرس وما يمكن للرئيس الأمريكي بايدن فعله سياسيا خلال العامين المقبلين قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024، والتي من المتوقع أن يخوضها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

ويبدو أن الجمهوريين في طريقهم لاستعادة السيطرة على مجلس النواب المكون من 435 مقعدا، لكن بأعداد أقل من تلك التي توقعها الخبراء.