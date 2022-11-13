المدعي العام في إسطنبول: فتح تحقيق في أسباب انفجار ميدان تقسيم

أسفر انفجار وقع اليوم الأحد، في شارع مزدحم بالمارة بمنطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول غربي تركيا، عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد، أن 11 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح في حصيلة أولية نتيجة الانفجار الذي لم يتضح حتى الآن سبب وقوعه.

وأظهر فيديو بثته الشبكة، فرار العديد من الأشخاص المارة، بعد وقوع الانفجار واندلاع ألسنة اللهب، وكذلك وصول سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث.

كما أفاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بأنه تم إغلاق المتاجر والمنطقة على إثر الحادث.

وكشف حاكم إسطنبول في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حسبما نقلت الشبكة عن سقوط "قتلى وجرحى" جراء الانفجار.

على صعيد متصل نقلت شبكة "القاهرة" الإخبارية عن المدعي العام في إسطنبول، قوله إنه تم فتح تحقيق في أسباب الانفجار، وأنه يرجح أن الانفجار نتج عن عمل إرهابي.