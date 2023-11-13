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أعداد جريدة الشروق
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4 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية

وكالات
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 6:33 م | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 6:33 م

أصيب 4 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي، مساء الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية.‎

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية، قولها إن أربعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهما في الرأس وحالته خطرة، وآخرين بالقدم والصدر والفخذ، نُقلا على إثرها إلى المستشفى الحكومي لتلقي العلاج، وذلك خلال مواجهات اندلعت في منطقة المرج شرق المدينة.

يذكر أن هذا الاقتحام الثاني لقوات الاحتلال لمدينة قلقيلية خلال اليوم.

ففي وقت سابق، اقتحم الاحتلال المدينة واعتقل الشاب علاء دويري، واندلعت على إثر ذلك مواجهات اصيب خلالها شاب بشظايا الرصاص الحي.

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