محافظ كفرالشيخ: تكثيف الحملات اليومية للرقابة على الأسواق

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، أنه أصدر تعليمات إلى رؤساء المراكز والمدن والأجهزة المعنية بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومحال الجزارة وبيع الدواجن لضبط الأسعار وضمان إتاحة السلع للمواطنين وبالسعر والجودة المطلوبة.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجار المحتكرين، بالتنسيق مع مباحث ومديريات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، مع تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات اليومية وإزالة المخالفات من نهر الطريق لتسهيل حركة المرور.

وأشار إلى رفع مخلفات ونواتج الأمطار واستمرار صيانة صفايات الأمطار وتطهير بيارات الصرف الصحي، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف، وخاصة طلاب المدارس والجامعات من الساعات الأولى من صباح كل يوم وحتى العودة بمراكز ومدن المحافظة.

ولفت إلى المرور على المرافق، وتحسين منظومة الإنارة العامة، وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً، ومتابعة عمل المراكز التكنولوجية وما تقدمه من خدمات للمواطنين، وسرعة الاستجابة لهم، وإيجاد الحلول العاجلة لطلباتهم، والربط مع غرفة العمليات والأزمات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة وتلقي بلاغات المواطنين على الخط الساخن.