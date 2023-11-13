اشتية: نرفض الطلب الإسرائيلي بإنشاء مخيمات مؤقتة للنازحين في قطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الاثنين، رفض إنشاء مخيمات مؤقتة للنازحين في قطاع غزة، كما يطلب الجيش الإسرائيلي من المنظمات الدولية.

وقال اشتية للصحفيين في بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله: "نريد عودة أهلنا إلى بيوتهم التي شردوا منها، في تاريخ فلسطين لا شيء اسمه مؤقت، فالتجربة علمتنا أن المؤقت دائم".

وأضاف، "نصارع في جميع الدوائر الدولية من أجل وقف العدوان، وتأمين إيصال الطعام والدواء لجميع مناطق قطاع غزة وخاصة الشمال، ونعمل كل ما هو ممكن لإنقاذ أهلنا هناك".

وأعرب اشتية عن الأسف "أن بعض الدول لا تزال تنادي بحق إسرائيل في الدفاع نفسها، لا حق للمعتدي في الدفاع عن النفس، احتلال أراضي الغير ليس دفاعا عن النفس، نحن الضحايا، ونحن الذين لنا حق الدفاع عن النفس".

وطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بإنزال المساعدات على قطاع غزة، وخاصة الشمال بالمظلات، كما حدث في تجارب مختلفة في العالم، وبفتح ممرات إغاثة لغزة وعدم حصرها بمعبر رفح فقط.

وتابع، "لا يعقل أن تتراكم آلاف الأطنان من المساعدات والناس جياع، والمرضى بلا دواء، والجرحى يموتون الواحد تلو الآخر".

وأشار اشتية، إلى "اقتراح إنشاء ممر مائي بين قبرص وغزة من قبل بعض الدول، ونحن نرغب في وصول المساعدات، ولكننا لا نقبل بتهجير أهلنا على بواخر للترحيل تحت مسمى المساعدات".

وخاطب اشتية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، ويريد الاحتفاظ بالاحتلال لفترة طويلة، بالقول إن "سياسته ستجلب البلاء عليهم، قطاع غزة هو جزء من أرض فلسطين التي احتلت في عام 1967، ونحن لا نحتاج إذنًا من أحد لمساعدة أهلنا هناك".