البنتاجون: تم التصدي بنجاح لمسيرات وصواريخ أطلقها الحوثيون على سفن حربية أمريكية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، اليوم الثلاثاء إن المتمردين الحوثيين في اليمن استهدفوا سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية بعدة طائرات مسيرة وصواريخ أثناء مرورهما عبر مضيق باب المندب، لكن الهجمات لم تكن ناجحة.

وقال الميجور جنرال بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاجون، إن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا ما لا يقل عن ثماني طائرات مسيرة وخمسة صواريخ باليستية مضادة للسفن وثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن على المدمرة الأمريكية يو إس إس ستوكديل ويو إس إس سبروانس، وكلاهما مدمرتان بحريتان أمس الاثنين . وقال أنه لم تحدث أي أضرار ولم يصب أحد.



وأوضح رايدر أنه تم التعامل بنجاح مع المسيرات والصواريخ التي تم إطلاقها.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحرين الأحمر والعربي،

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "إن العملية الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (إبراهام) في البحر العربي بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة".

وأشار سريع إلى أن العملية الثانية "استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر وذلك بعددٍ من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وحققت العملية أهدافها بنجاح".

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في نوفمبر 2023 ، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

ووسعت الجماعة عملياتها لتشمل استهداف السفن الأمريكية والبريطانية، بعد أن كان الأمر مقتصرا على السفن المرتبطة بإسرائيل، وسط مطالب دولية بوقف هذه الهجمات.