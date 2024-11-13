حزب الشعب الجمهوري يقدم لوزير التموين دراسة مبدئية حول التحول للدعم النقدي

استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وفدًا من قيادات وأعضاء حزب "الشعب الجمهوري"، في مقدمته النائب محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والحزب وتأكيد دور الحزب في دعم جهود الوزارة لتحقيق الأهداف الوطنية.

وناقش وفد "الشعب الجمهوري" مع الوزير قضايا حيوية تتعلق بتطوير منظومة الدعم وتحسين خدمات التموين، منها التحول من الدعم العيني إلى النقدي، وآليات تنقية بطاقات التموين، وخطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية.

كما قدم الحزب دراسة مبدئية حول رؤيته للتحول إلى الدعم النقدي على وعد بتقديم دراسة وافية خلال الأيام القليلة القادمة.

ورحب وزير التموين بوفد الحزب، مشيدًا بدوره في الحياة السياسية، واهتمامه بتقديم رؤيته للتحول إلى الدعم النقدي. وأكد أن الوزارة تضع في أولوياتها تحسين حياة المواطنين وتقديم خدمات تموينية تلبي احتياجاتهم.

وناقش الاجتماع أهمية التحول إلى الدعم النقدي كخطوة لتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه. وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التحول سيسهم في الحد من الهدر، حيث يمكن للمستفيدين استخدام الدعم النقدي لشراء احتياجاتهم وفقًا لأولوياتهم. وأضاف أن النظام الجديد سيشمل آليات لضمان الشفافية والمراقبة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، وتقليل فرص التلاعب في الدعم.

وأكد الوزير أن الوزارة بدأت تطوير 1060 جمعية استهلاكية بتصميم موحد لتوفير المنتجات المصرية بأسعار أقل من السوق، في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى تعامل الوزارة بجدية في الرقابة على الأسواق، وتحديد أسعار السلع، لافتا إلى جهود الوزارة في محاربة الغلاء.

وشدد الوزير على أن تنقية بطاقات التموين جزء أساسي من خطة الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث تعتمد الوزارة معايير دقيقة مثل مستوى الدخل وحجم الاستهلاك، مؤكدًا أن التحول إلى الدعم النقدي يستهدف تحقيق وصول الدعم لمستحقيه.

ومن جهته، أشاد النائب محمد صلاح أبو هميلة ووفد "الشعب الجمهوري" بجهود وزارة التموين والتزام الحزب بخدمة المواطنين، وتقديم مقترحات بناءة لتطوير الخدمات، وتعزيز دور الحزب في دعم الحكومة. كما أشار إلى سعي الحزب لنقل احتياجات المواطنين للحكومة، مؤكدًا استمراره في دعم جهود الوزارة.

وفي ختام اللقاء، أعرب وفد الحزب عن تقديره لجهود وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق، مثمنًا التطورات في منظومة التموين ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

والجدير بالذكر أن وفد حزب الشعب الجمهوري في لقائه وزير التموين والتجارة الداخلية ضم الدكتور كريم سالم أمين أمانة التثقيف والتدريب السياسي المركزية، والنائبة ألفت المزلاوى أمين مساعد أمانة المرأة المركزية، والنائبة سامية توفيق أمين محافظة الغربية، والنائب مجدى الوليلي، أمين محافظة الإسكندرية، والنائبة حنان عمار، مساعد أمين محافظة الشرقية، ونيفين بسيوني، أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، ومراد خضر عضو هيئة مكتب أمانة التخطيط والتطوير المركزية، وعبدالرحمن أبوزكير أمين الإعلام بمحافظة قنا.