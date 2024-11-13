ما هي الأعراض التي قد تظهر بعد تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية؟

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت وزارة الصحة والسكان عن بعض الأعراض الآمنة التي يمكن أن تظهر بعد تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وأوضحت أن هذه الأعراض تشمل:

1- ارتفاع طفيف في درجة الحرارة (من نصف إلى درجة مئوية)

2- ألم وتورم واحمرار في مكان الحقن

3-شعور خفيف بالإرهاق

4- الشعور بالصداع

وأكدت الوزارة أن هذه الأعراض تستمر لمدة تصل إلى3 أيام وتزول من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى تدخل طبي.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى أهمية تلقي اللقاح للحماية من الإنفلونزا الموسمية والحد من انتشار الفيروسات.

ولفتت الوزارة الي رصد انخفاض ملحوظ في انتشار الفيروسات التنفسية، بناءً على التقارير الواردة عن نسب الانتشار، مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفضت نسبة انتشار الإنفلونزا بنسبة 10%.