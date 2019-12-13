استطلاعات: المحافظون في طريقهم لتحقيق أغلبية كبيرة بانتخابات بريطانيا

كشفت استطلاعات رأي الناخبين عقب الخروج من مراكز الإقتراع يوم الخميس أن حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في طريقه لتحقيق أغلبية كبيرة في البرلمان بعد انتخابات عامة مبكرة.



ومن المتوقع أن يفوز المحافظون بـ 368 مقعدًا، مما يمنح الحزب أغلبية واضحة في مجلس العموم المكون من 650 مقعدًا ويمهد الطريق لجونسون لتمرير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



كما أنه من المتوقع أن يحصل حزب العمال المعارض، بقيادة الزعيم اليساري جيريمي كوربين، على 191 مقعدًا، بتراجع بـ71 مقعدا عن انتخابات عام 2017.



وستكون النتيجة المتوقعة زيادة عدد مقاعد حزب المحافظين بـ 50 مقعدًا.



ووفقًا لاستطلاعات رأي الناخبين عقب الخروج من مراكز الإقتراع، فإنه من المتوقع أن يحصل الحزب القومي الاسكتلندي على 55 مقعدًا، بينما من المتوقع أن يحصل الديمقراطيون الليبراليون المناهضون لبريكست على 13 مقعدًا.