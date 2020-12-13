مطالبات بمعاملة البرلمانيين الألمانيين كأعضاء الحكومة في تطعيمات كورونا

طالب فولفجانج شويبله، رئيس البرلمان الألماني، " بتصنيف ومعاملة" النواب مثل أعضاء الحكومة الاتحادية في منح تطعيمات كورونا التي ستكون نادرة في بداية الأمر.

وكتب شويبله في خطاب إلى الكتل البرلمانية أن النواب يضطلعون بوظائف رسمية مثل الأجهزة الدستورية للسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة من الخطاب.

ولم يصدر تصريح باستخدام لقاح كورونا داخل الاتحاد الأوروبي بعد، ومن الممكن أن يتم البدء في إعطاء التطعيمات في ألمانيا مع مطلع العام المقبل.

ولا يزال من غير المحدد بعد كيف سيتم تصنيف أعضاء الحكومة في تسلسل إعطاء تطعيم كورونا.

وكانت اللجنة الدائمة للتطعيم أرسلت في السابع من الشهر الجاري مسودة بالأولويات إلى الولايات وجمعيات طبية متخصصة، ونصحت اللجنة في هذه المسودة بإعطاء التطعيمات أولا لمجموعات الأشخاص المعرضين للخطر على نحو خاص للإصابة بأعراض شديدة أو مميتة للمرض، والأشخاص المعرضين للخطر في مهنتهم أو الذين يختلطون بشكل لصيق بالمجموعات المعرضة للخطر.

يذكر أن اللجنة الدائمة للتطعيم صنفت في مسودتها العاملين في مناصب رئيسية في الحكومة الاتحادية، وحكومات الولايات، وكذلك العاملين في تجارة التجزئة، والعاملين في الإطفاء والشرطة في ثاني أدنى مجموعة ضمن ست مجموعات تحت تصنيف "أولوية مرتفعة على نحو ضئيل".