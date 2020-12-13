 لجنة الزمالك: نسابق الزمالك لتحقيق تطلعات الجماهير - بوابة الشروق
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لجنة الزمالك: نسابق الزمالك لتحقيق تطلعات الجماهير

لجنة الحكماء بالزمالك
لجنة الحكماء بالزمالك
أمير نبيل
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 2:40 م | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 2:40 م

شدد عصام سالم، المتحدث الإعلامي باسم الزمالك على ضرورة مساندة جميع تلقي النادي الدعم والمساندة من جميع أبنائه في الفترة الحالية.

وقال عصام سالم في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد :"النادي في أمس الحاجة لدعم كل أبنائه خاصةً في ظل الظروف الحالية".

وأوضح سالم أن لجنة الحكماء بنادي الزمالك والمكونة من كمال درويش وفهمي عمر وأحمد مصطفى ومحمد عامر دورها استشاري فقط، وليس لها أي سلطات تنفيذية.

وأشار سالم في ختام تصريحاته أن اللجنة المؤقتة والمكلفة بإدارة الزمالك تسابق الزمن لتحقيق تطلعات الجماهير، مُتوجهًا بالشكر لكل المجالس السابقة لكل ما قدمته للنادي.

وتتولى لجنة ثلاثية إدارة شئون الزمالك في الفترة الحالية بعد قرار إيقاف مجلس الإدارة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة في بعض المخالفات المالية والإدارية.


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