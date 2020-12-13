السياحة والمصايف بالإسكندرية: مصادرة 1600 شيشة وتشميع منشأتين

صرح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بأنه تمت مصادرة ما يقرب من 1600 شيشة، وتشميع منشأتين مخالفة، في حملات متزامنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وقال رشاد، اليوم الأحد، إنه يتم ضبط منشأة مخالفة تقوم بتقديم "الشيشة" لروادها، يتم العرض على السيد المحافظ ثم التوجيه إلى الحي التابع الذي يقوم بتكثيف المرور عليها لبيان مدى التزامها، وإذا تبين قيامها بتكرار المخالفة، يتم غلق وتشميع المكان فورًا.



وأوضح أنه بشأن تداول الشيشة في الكافيهات والمقاهي بمنطقة الحضرة القبلية والبحرية، ونظرًا لتأثيرها السيء على الصحة العامة، خاصة مع تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا، تم تشكيل حملة بقيادة محمد طلحة، مدير عام إدارة السياحة، وفيكتور عزت، مدير المتابعة بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومجموعة من مفتشي السياحة والمتابعة.



وكانت نتيجة تلك الحملة المرور على كافة المقاهي والكافتيريات، ومصادرة ١٢٣ شيشة، وتم التنسيق مع حي وسط لاستكمال الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت المخالفة، في تنسيق كامل مع حي شرق.



وتم توجيه حملات أخرى مفاجئة، أحدها باتجاه كافيه (زوربا) بمنطقة كورنيش سبورتنج، بنطاق حي شرق، حيث تبين تعمده تكرار ارتكاب المخالفة، وتم مصادرة "الشيش" وإغلاق وتشميع المنشأة في وجود القول الأمني.