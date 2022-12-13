العراق يقرر اعتبار عيد الميلاد المجيد عطلة رسمية

قررت الحكومة العراقية مساء اليوم الثلاثاء، اعتبار يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري عطلة رسمية في البلاد بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن مجلس الوزراء عقد جلسة اعتيادية، برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وتقرر أن يكون يوم الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري عطلة رسمية في جميع أنحاء العراق بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وقرر المجلس أن يكون يوم السادس والعشرين من الشهر نفسه، عطلة رسمية لأبناء المكوّن المسيحي في العراق.

وتشهد الأسواق والمتاجر والمولات في العراق استعدادات واسعة للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، حيث تم عرض أنواع مميزة من أشجار أعياد الميلاد بأحجام وأشكال وألوان جذابة، فضلا عن مواد إنارة وهدايا أعياد الميلاد.