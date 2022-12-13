محامية ضحايا واقعة نصب بلوجر شهيرة تكشف تفاصيل جديدة عن الاحتيال على موكليها

أوضحت المحامية نهى الجندي، محامية عدد من ضحايا البلوجر، أن إحدى الضحايا حررت محضرا ضد البلوجر الشهيرة وطليقها منذ 15 أكتوبر الماضي، بتهمة النصب عليها في مبالغ مالية ولكن لا يمكن تحرير أي محضر إلا بدليل مادي على أرض الواقع.

وأضافت المحامية نهى الجندي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن وقائع النصب التي تتولى الدفاع عنها ضد البلوجر الشهيرة تعود إلى شهر أكتوبر الماضي قبل أن تشتهر القضية الآن وتتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت: "البلوجر وزوجها قاما بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من كل ضحية من الضحايا، وموضوع انتحار طليق البلوجر كان شو وادعاء ومسرحية عشان الناس مايطلبوش الفلوس، والبلوجر وزوجها رفضوا رد المبالغ المالية التي قاموا بالاستيلاء عليها من الضحايا"، لافتة إلى أن زوج البلوجر طلقها قبل أسبوعين والحديث عن انتحاره غير حقيقي.