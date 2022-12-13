

أعلنت السلطات في بيرو، اليوم الثلاثاء، سقوط خمسة قتلى على الأقل خلال احتجاجات ضد الرئيسة الجديدة دينا بولوارتي؛ ليرتفع عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة باستقالة الرئيسة وإجراء انتخابات جديدة وإخلاء سبيل الرئيس السابق الموقوف، إلى 7 قتلى.



وقال مصدر في مكتب "وسيطة الجمهورية" إليانا ريفولار، حسبما أفادت قناة "فرانس 24 "، "لقد سجلنا سقوط سبعة قتلى منذ الأحد حين اشتدت حدة الاحتجاجات على عزل البرلمان الرئيس بيدرو كاستيو وتعيين نائبته بولوارتي مكانه.



ويطالب المحتجون باستقالة بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة والإفراج عن الرئيس السابق الذي أوقف إثر عزله.