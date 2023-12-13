الهلال الأحمر الفلسطيني: 13 سيارة إسعاف فقط تعمل في غزة

قال الدكتور عبد الجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 22 مستشفى في قطاع غزة من أصل 35 خرجت عن الخدمة، بالإضافة إلى تضرر عدد كبير من سيارات الإسعاف في غزة إثر القصف الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الهلال الأحمر يعمل على تقديم الخدمات الطبية للنازحين والمرضى في مستشفى الأمل بخان يونس.

وأشار إلى أن 13 سيارة إسعاف فقط تعمل في غزة، وأن 71 كادرا صحيا يعملون بدائرة الإسعافات، مؤكدا أن الاحتلال استهدف سيارة إسعاف كانت تنقل 11 مريضا من مستشفى المعمداني ما أدى لاستشهاد مصاب.

ولفت إلى أن القصف الإسرائيلي أسفر عن تسجيل 285 شهيدا من الطواقم الطبية في قطاع غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، مخلفا أكثر من 18.5 ألف شهيد وما يزيد عن 50 ألف جريح.