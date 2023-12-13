 لا شبهة جنائية في العثور على جثة مسنة داخل شقتها بالعمرانية - بوابة الشروق
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لا شبهة جنائية في العثور على جثة مسنة داخل شقتها بالعمرانية

مصطفى بكر
نشر في: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 10:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 10:49 م

باشرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات في واقعة العثور على جثة سيدة في عقدها التاسع داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، وتبين أن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية في الواقعة.

كان رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة سيدة داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحـص تبين العثور على جثة سيدة في العقد التاسع لا توجد بها آثار إصابات ظاهرية وتقيم بمفردها ورجحت التحريات وفاتها طبيعيا وتم استخراج تصريح دفن لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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