طاقم تحكيم فنزويلي لمباراة الأهلي واتحاد جدة بمونديال الأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة اتحاد جدة والأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وسيواجه فريق اتحاد جدة نظيره الأهلي على ملعب الجوهرة، في الثامنة من مساء يوم الجمعة القادمة، في الدور الثاني من بطولة مونديال الأندية.

وسيقود مباراة الاتحاد والأهلي طاقم تحكيم فنزويلي بقيادة خيسوس فالينزويلا، فيما سيعاونه الثنائي خورخي أوريجو و توليو براون، بينما سيكون كيرك كوانا حكمًا رابعًا.

يُذكر أن فريق اتحاد جدة فاز على نظيره أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، في المباراة الافتتاحية من مونديال الأندية.