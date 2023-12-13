حكومة توسك تفوز بالثقة في البرلمان البولندى

فازت حكومة رئيس الوزراء البولندي المنتخب حديثا دونالد توسك المؤيدة للاتحاد الأوروبي بتصويت الثقة الذى أجرى في البرلمان مساء اليوم الثلاثاء .

وعين البرلمان البولندى توسك، وهو أحد زعماء تيار الوسط الذي شغل منصب رئيس الوزراء من قبل بين عامي 2007 و 2014، رئيسا جديدا للحكومة أمس الاثنين.

واحتاجت حكومته الائتلافية التى تضم ثلاثة أحزاب إلى الفوز بتصويت على الثقة، وفازت بالتصويت مساء اليوم. وصوت 248 نائبا من إجمالي الـ 449 نائبا الذين حضروا لصالح الائتلاف، فيما صوت 201 نائبا ضده.

ومن المقرر أن يكمل الرئيس أندريه دودا الانتقال السياسي في وارسو عن طريق آداء مجلس الوزراء لليمين الدستورية أمامه فى الساعة 0900 صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) غدا الأربعاء.

ودعا توسك قبل ساعات من التصويت إلى احترام قيم الديمقراطية وسيادة القانون، وقال إن بولندا ستعمل مجددا مع الاتحاد الأوروبي بصورة مثمرة.

وقال توسك في بيانه الحكومي: "إن ما يشكل مجتمعا حقا هو سيادة القانون والدستور وقواعد الديمقراطية والحدود الآمنة والأراضي الوطنية الآمنة: هذه هي الأمور التي يتعين ألا نتجادل بصددها".

وذكر توسك أن بولندا ستصل إلى موقع "قيادة داخل الاتحاد الأوروبي" عبر التعاون الجيد، في ظل حكومته. وأضاف "كلما كان المجتمع الأوروبي أقوى، زادت قوتنا وسيادتنا".