رجال الإطفاء في كاليفورنيا يحرزون تقدما في مكافحة حريق فرانكلين في ماليبو

ساعد الطقس البارد وتراجع الرياح يوم الخميس في تسهيل مكافحة الحريق واسع النطاق الذي يؤثر على العديد من نجوم هوليوود في مدينة ماليبو الساحلية بولاية كاليفورنيا.

وقالت السلطات إنه تم احتواء حوالي 30% من الحريق الذي يطلق عليه "فرانكلين" بنجاح بفضل عملية إطفاء كبيرة. وتم إخلاء العديد من المناطق منذ اندلاع النيران يوم الاثنين، لكن الآن تمكّن بعض السكان في مناطق معينة من العودة إلى منازلهم.

ومن بين الذين فروا من منازلهم كانت المغنية شير، والممثلات جاين سيمور ومييرا سورفينو، بالإضافة إلى الممثلين مارك هاميل وديك فان دايك.

وكتب فان دايك، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ99 اليوم الجمعة، على فيسبوك أنه هو وزوجته أخذا حيواناتهما الأليفة إلى مكان آمن. وقال في برنامج "توداي شو" يوم الخميس إنه رأى جدار النيران يقترب من تلة باتجاه منزله، وحاول توصيل خرطوم المياه، لكنه انهار من الإرهاق.

ثم ساعده الجيران على ركوب سيارته. وعاد الممثل، الذي شارك في فيلم "ماري بوبينز" و"تشيتِي تشيتِي بانج بانج"، إلى منزله مع زوجته الذي لم يتعرض لأضرار.

وكان الحريق الكبير، الذي لا يزال سبب اندلاعه مجهولا، قد امتد في مرحلة ما على مساحة تزيد عن 1600 هكتارا (16 كيلو متر مربع). وشارك أكثر من 1700 من رجال الإطفاء في مكافحة النيران في بعض الأوقات. وتشير التقديرات الأولية إلى أن تسعة مبانٍ قد دمرت و ستة منازل أخرى تعرضت لأضرار. ومع ذلك، قد يرتفع هذا الرقم، وفقا لفرقة الإطفاء.

يشار إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، دمر حريق اندلع حول ماليبو مناطق واسعة من الأراضي ودمر أكثر من 1500 منزل، بما في ذلك العديد من فيلات المشاهير. ومن بين هؤلاء كانت منازل شخصية التلفزيون الألماني توماس جوتشكالك، والمغنية الأمريكية مايلي سايرس، والممثل الاسكتلندي جيرارد باتلر.