ورشة حكي للأطفال في مكتبة مصر الجديدة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

تحتفل مكتبة مصر الجديدة للطفل، صباح غدا، باليوم العالمي للغة العربية من خلال ورشة حكي للأطفال، حيث ستروي الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، علا منجد، جماليات اللغة العربية من خلال رواياتها ومؤلفاتها، وفي مقدمتها كتابا "أنا محبوب" و"كلمة حلوة".

اللغة العربية، وهي لغة الضاد، تعد اللغة الوحيدة في العالم التي تحتوي على هذا الحرف المميز. تتميز بالقوة والصلابة، وتحتوي على مفردات يصعب العثور عليها في لغات أخرى، كما أن الحروف العربية تتوزع على مخارج الشفتين من أعلى وأسفل، وهو ما نادرًا ما تجده في بقية اللغات.