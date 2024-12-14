واشنطن بوست عن صور أقمار صناعية: روسيا تعمل على تفكيك معداتها العسكرية في سوريا

افادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن صور أقمار صناعية أظهرت ان روسيا تعمل على تفكيك معداتها العسكرية في سوريا.



قالت الصحيفة الأمريكية إن صور أقمار صناعية تظهر ان روسيا تفكك مروحيات وأنظمة دفاع جوي إس-400 وتجهزها للنقل من سوريا، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن أكثر من 10 أشخاص على دراية بالأحداث قولهم أن الأسد قبل ساعات من هروبه إلى موسكو لنحو 30 من قادة الجيش والأمن في وزارة الدفاع أن الدعم العسكري الروسي قادم في الطريق وحث القوات البرية على الصمود.

وأكد هذه المعلومة قائد حضر الاجتماع وطلب عدم الكشف عن هويته. ولم يكن الموظفون المدنيون على علم بشيء أيضا.

و قال مساعد من دائرته المقربة إن الأسد أبلغ مدير مكتبه يوم السبت عندما انتهى من عمله بأنه سيعود إلى المنزل، ولكنه توجه بدلا من ذلك إلى المطار.

وأضاف المساعد أن الأسد اتصل أيضا بمستشارته الإعلامية بثينة شعبان وطلب منها الحضور إلى منزله لكتابة كلمة له. وعندما وصلت، لم يكن هناك أحد.