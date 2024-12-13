أكد لورينزو ريجيكامب، المدير الفني للترجي التونسي خروج البرازيلي يان ساس، لاعب الفريق من حساباته في مباراة الغد أمام بيراميدز، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، وذلك للإصابة.

ويواجه نادي الترجي التونسي فريق بيراميدز مساء غدًا السبت، على ملعب رادس، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال لورينزو ريجيكامب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد: "اللاعب يان ساس كان مصابًا، وبدأ في خوض التدريبات مع مدرب اللياقة البدنية خلال الفترة الحالية، ونتمنى تعافيه في أقرب وقت لأنه لاعب كبير".

وأضاف المدرب البلجيكي: "نحن فريق كبير، ولا ينبغي أن تتوقف الأمور بسبب غياب لاعب واحد.. ولن أكشف عن تشكيل الفريق أمام بيراميدز، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا في مباراة الغد، وسندفع بأفضل تشكيلة ممكنة".

وأتم لورينزو ريجيكامب تصريحاته قائلًا: "لم نظهر بشكل جيد في مباراتنا الماضية أمام فريق ساجرادا إسبيرانزا الأنجولي، ولقد قمنا بتحليل المباراة، ولن أبحث عن أعذار، فنحن علينا التحسن في لقاء الغد أمام جماهيرنا".