فينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة رايو فاليكانو

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الميرنجي لمباراة رايو فاليكانو، غدا السبت، على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني 2024-2025.

يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد رايو فاليكانو في المركز الـ12 ولديه 19 نقطة.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

«كورتوا، لونين، سيرجيو ميستري، لوكاس فاسكيز، فاييخو، فاران جارسيا، روديجر، يوسف لخديم، أسينسيو، لورينزو، بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشاوميني، أردا جولر، سيبايوس، فينيسيوس جونيور، رودريجو، هندريك، براهيم دياز، فيكتور مونز».