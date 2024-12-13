 فينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة رايو فاليكانو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة رايو فاليكانو

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 13 ديسمبر 2024 - 4:11 م | آخر تحديث: الجمعة 13 ديسمبر 2024 - 4:11 م

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الميرنجي لمباراة رايو فاليكانو، غدا السبت، على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني 2024-2025.

يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد رايو فاليكانو في المركز الـ12 ولديه 19 نقطة.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

«كورتوا، لونين، سيرجيو ميستري، لوكاس فاسكيز، فاييخو، فاران جارسيا، روديجر، يوسف لخديم، أسينسيو، لورينزو، بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشاوميني، أردا جولر، سيبايوس، فينيسيوس جونيور، رودريجو، هندريك، براهيم دياز، فيكتور مونز».


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