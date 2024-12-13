 الكومي: الأهلي قادر على تخطي باتشوكا في نصف نهائي الإنتركونتيننتال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكومي: الأهلي قادر على تخطي باتشوكا في نصف نهائي الإنتركونتيننتال

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 13 ديسمبر 2024 - 3:10 م | آخر تحديث: الجمعة 13 ديسمبر 2024 - 3:10 م

أكد الإعلامي إيهاب الكومي أن النادي الأهلي قادر على تحقيق الفوز على باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة الإنتركونتيننتال «كأس التحدي».

قال الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" الأهلي قادر على تحقيق الفوز على باتشوكا المكسيكي في كأس التحدي، السبت المقبل".

أضاف:" الحلم دائما مع النادي الأهلي يتحول لحقيقة، كلنا أمل أن الأهلي يوم السبت، نرقص بفرحة الفوز، أنا ضد من يقول أني لن أشجع النادي الأهلي لأني أشجع فريق آخر".

تابع:" أنا دائما مع أي ناد مصري يمثلنا في أي مكان، لأن هذا يقوي الانتماء ويعود بالنفع على منتخب مصر".

أشار:" حدث زيادة كبيرة في أسعار تذاكر مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي".

أتم الكومي بالحديث عن تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية المكسيكية، قائلًا:" الأهلي خاض 5 مواجهات أمام أندية المكسيك المختلفة في كأس العالم للأندية، فاز في مباراتين، وخسر في 3 مباريات، دائما نؤدي مباريات كبيرة، لكن لابد أن يكون الحلم أكبر دائما، ونتمنى أن يكون الفوز حليف الأهلي ويعادل كفة مواجهاته مع الأندية المكسيكية".


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