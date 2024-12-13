الكومي: الأهلي قادر على تخطي باتشوكا في نصف نهائي الإنتركونتيننتال

أكد الإعلامي إيهاب الكومي أن النادي الأهلي قادر على تحقيق الفوز على باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة الإنتركونتيننتال «كأس التحدي».

قال الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" الأهلي قادر على تحقيق الفوز على باتشوكا المكسيكي في كأس التحدي، السبت المقبل".

أضاف:" الحلم دائما مع النادي الأهلي يتحول لحقيقة، كلنا أمل أن الأهلي يوم السبت، نرقص بفرحة الفوز، أنا ضد من يقول أني لن أشجع النادي الأهلي لأني أشجع فريق آخر".

تابع:" أنا دائما مع أي ناد مصري يمثلنا في أي مكان، لأن هذا يقوي الانتماء ويعود بالنفع على منتخب مصر".

أشار:" حدث زيادة كبيرة في أسعار تذاكر مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي".

أتم الكومي بالحديث عن تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية المكسيكية، قائلًا:" الأهلي خاض 5 مواجهات أمام أندية المكسيك المختلفة في كأس العالم للأندية، فاز في مباراتين، وخسر في 3 مباريات، دائما نؤدي مباريات كبيرة، لكن لابد أن يكون الحلم أكبر دائما، ونتمنى أن يكون الفوز حليف الأهلي ويعادل كفة مواجهاته مع الأندية المكسيكية".