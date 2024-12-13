الشناوي: نسعى للفوز على بيراميدز وتصدر المجموعة بدوري الأبطال

قال أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز إن الفريق على أتم جاهزية واستعدادا لمواجهة الترجي التونسي ويعلم جيدا مدى صعوبة وقوة المواجهة كونها أمام فريق قوي ومتمرس في القارة الأفريقية ولديه إمكانيات قوية ويلعب في ملعبه ووسط جماهيره، وبالتالي اللقاء لن يكون سهلا، ولكن بيراميدز فريق رغم حداثة عهده إلا أنه يمتلك من اللاعبين والخبرات والتي تمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم والعودة من تونس بنتيجة إيجابية.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

أضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي أنه غاب عن اللقاء الأخير في مالي بسبب نزلة برد شديدة والمرض وعاد في تونس وجاهز تماما للمواجهة، وأي لاعب سيشارك سيظهر أفضل ما لديه، وبيراميدز سيلعب من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل صدارة المجموعة في ظل امتلاك الفريقين لنفس عدد النقاط.

الشناوي أوضح أنه يعلم مدى قوة هجوم الترجي وامتلاكه للاعبين أقوياء ولكن بيراميدز في المقابل قوي ويمتلك لاعبين مهمين في جميع المراكز وبإمكانه الفوز في تونس وأغلبهم يمتلك الخبرة، وهذه ليست الزيارة الأولى له لتونس ويعلم جيدا مدى قوة المباريات هنا وصعوبتها ولكن بيراميدز قوي في المقابل وقادر على حصد النقاط الثلاثة.

الحارس شدد على أن الفريق شاهد أكثر من مباراة لفريق الترجي ويعلم جيدا مدى قوته والتعامل الذهني لابد أن يكون بكل تركيز حتى آخر لحظة لفض الصدارة والابتعاد بالقمة.