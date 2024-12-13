تصدر اسم الفنان نبيل الحلفاوي التريند على منصة إكس، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، مما دفع جمهوره الواسع إلى تدشين حملة دعاء كبيرة له عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وحرص محبوه من مختلف الأوساط، سواء من مشجعي نادي الأهلي أو الزمالك، على الوقوف بجانبه في محنته، رغم التنافس الشديد بين جماهير الفريقين، حيث أصبح الجميع متحدًا في الدعاء له بالشفاء العاجل، آملين أن يتجاوز هذه المحنة وأن يعود قريبًا لمشاركة أفكاره وتغريداته مع متابعيه، كما اعتاد في السنوات الأخيرة.

وبادر عدد كبير من أهل الفن والإعلام والرياضة بالدعاء له، منهم الفنان صلاح عبد الله الذي كتب عبر حسابه على إكس: "مالوش طعم من غيرك يا بلبل، يا رب والنبي، دعواتكم".

وكتب المعلق الرياضي بلال أحمد علام: "في هذا الوقت لا تحرموا أخوكم من الدعاء لعل الله يتقبل من أي رجل تقي، يارب وأسبغ عافيتك على عبدك نبيل الحلفاوي بالشفاء والصحة، وقر أعين أهله وأحبابه بالعافية والصحة والستر، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعيدك سالماً غانماً يارب العالمين".

وطلب المخرج عمرو عرفة من محبي الحلفاوي الدعاء له، وكتب عبر حسابه: "ادعوا له الحالة صعبة".

كما نشرت ريهام عبد الغفور صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك وعلقت: "اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفِ وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا".

بينما كتب علي الحجار عبر حسابه بفيسبوك: "الفنان والإنسان النبيل نبيل الحلفاوي ندعوا الله الشافي المعافي أن يشفيك من كل مرض ويعافيك من أي داء أو سقم".

جدير بالذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي تعرض لوعكة صحية صعبة نُقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة، وما زال يخضع للعلاج اللازم.

يشار إلى أن الفنان نبيل الحلفاوي هو من الفنانين الذين لا يحبون الظهور الإعلامي. آخر لقاء تليفزيوني أجراه كان مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "آخر النهار" قبل 9 أعوام.

وبرر الحلفاوي وقتها سبب ابتعاده عن الإعلام لطبيعته الشخصية التي لا تهوى الظهور، معترفًا أن هذا الأمر "غلط" ويتنافى مع مهنته كفنان، التي تحب الظهور واستثمار النجاح. وقال: "إن هذا عيب فيه، لكنها تركيبته. فهو يرى أنه يكفيه الظهور الدرامي وتجسيد الأدوار المختلفة، ويترك التقييم للجمهور". وأكد أن قليلًا من يستطيعون تقديم إضافات في الموضوعات التي يتحدثون فيها، لكنه ليس من هؤلاء.

واكتفى الحلفاوي منذ سنوات بحالة التواصل المباشرة التي تحدث بينه وبين جمهوره المتابع لحسابه الرسمي على منصة إكس. وقد اعتاد أن يتلقى منه أسئلتهم ويجيب عليها بكل صراحة، كما استخدم هذه المنصة ليطرح أفكاره ووجهات نظره. وكتب في تعريف حسابه على "إكس": "هارب إلى هنا من الضغوط والمعاناة.. فلا يزعجنك ما قد تراه انشغالًا بما لا يستحق". ثم وضع تدوينة مثبته على حسابه تضمنت منهجه في التعامل مع هذه المنصة، وتفاعله مع الناس، وقال فيها: "لا يستدرجنك أحد لمهاترات، احترم من يختلف بموضوعية، ولكن تجاهل سيئ النية، لا ترد على شتائم، لا تجادل ضحايا الغيبوبة، لا تشرح بديهيات، اشترِ نفسك".

يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي درس مجال إدارة الأعمال في كلية التجارة بجامعة القاهرة في عام 1966، وبعدها التحق بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه عام 1970. اشتهر بمشاركاته في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، منها في السينما: (اغتيال مدرسة، الطريق إلى إيلات، العميل رقم 13)، وفي التلفزيون: (زيزينيا، الملك فاروق، الزيني بركات، حكاية بلا بداية ولا نهاية، رأفت الهجان).

وكان آخر ظهور فني له في فيلم "تسليم أهالي" الذي تم إنتاجه في 2022، وهو من إخراج ابنه خالد الحلفاوي، الذي يعتبر من أبرز مخرجي الأعمال الكوميدية في السنوات الأخيرة. وله ابن آخر هو وليد الحلفاوي، وهو مخرج استطاع تحقيق نجاح كبير منذ أن أخرج أول أعماله "علي بابا" في 2018، وحقق نجاحًا كبيرًا العام الماضي من خلال فيلمه "وش في وش".