أنشيلوتي يثير الشكوك حول مشاركة مبابي في نهائي الإنتركونتيننتال

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عن فرص مشاركة الفرنسي كيليان مبابي، نجم الميرنجي، في نهائي بطولة الإنتركونتيننتال في قطر.

قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، الذي يسبق مواجهة رايو فاييكانو:" حالة مبابي ليست خطيرة، ولكنه سيغيب عن المشاركة في مباراة رايو فاييكانو غدا".

أضاف أنشيلوتي:" لكن مبابي سيسافر معنا إلى قطر، وهناك سندرس موقفه وإمكانية المجازفة به".

وكان ريال مدريد قد أعلن تعرض مبابي لإصابة عضلية على مستوى الساق، في مباراة أتالانتا الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا غادر على أثرها اللقاء.

ويطير ريال مدريد بعد مواجهة فاييكانو إلى قطر لخوض المباراة النهائية لكأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل الذي استضاف نهائي مونديال 2022.

وينتظر ريال مدريد الفائز من مواجهة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي التي ستقام على ملعب 974، غدا السبت.