انفردت قناة صدى البلد بتسجيل صوتي لحبيبة الشماع، فتاة الشروق التي توفيت بعد أن قفزت من سيارة أوبر هاربة من الرعب الذي شعرت به بسبب تصرفات سائق السيارة، يتحدث عن استجابة الله لدعائها وتحقيق أمنياتها، قبل وفاتها.

وقالت حبيبة خلال التسجيل الصوتي بفيلم «دوكيو دراما» من إنتاج القناة بعنوان «قضية رأي عام»، الذي يروي قصة الراحلة حبيبة الشماع: «مش أوقات مثلا في نص اليوم بيجيلك لحظة وتقولي يارب أنجح.. كلنا بندعي علشان ربنا يستجيب لحاجة نفسنا فيها».

بدوره، قال والد حبيبة: «محستش بوجع الفراق قد ما راحت ضنايا مني وروحي مسحوبة مني ولحد الآن ما رجعتش.. بضحك على نفسي وبحاول أتماسك وألهي نفسي في أي حاجة.. حبيبة مش بتفارقني وأنا نايم مش وأنا صاحي».

وروت دينا إسماعيل، والدة حبيبة الشماع، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة بنتها، قائلة: «بنتي قالت لي ربنا كرمني وأنا في حتة تانية، ودي كانت آخر مكالمة بيني وبينها في وجود إخوتها».