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فلسطين تطالب الصحة العالمية بالتحقيق في الإهمال الطبي بحق الأسرى

منظمة الصحة العالمية - ارشيفية
منظمة الصحة العالمية - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 14 يناير 2021 - 6:13 م | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 6:13 م
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، منظمة الصحة العالمية، بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق للاطلاع على الأوضاع الصحية التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي، لاتخاذ ما يلزم لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على الالتزام بتحمل مسؤولياتها وواجباتها القانونية تجاه الأسرى وحمايتهم من الأمراض.

واعتبرت أن ما تقوم به سلطات الاحتلال، وسياساتها العنصرية والتمييزية ضد الأسرى، والإهمال الصحي المتعمد، لامتهان حقوقهم داخل المعتقلات، محاولات لاغتيالهم وإعدامهم البطيء وحرمانهم من حقهم بالحياة والصحة، بما يشكل جريمة حرب، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

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