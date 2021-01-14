وزير المالية الألماني: يمكن للأوساط الاقتصادية الثقة في الحكومة في ظل أزمة كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا وزير المالية الألماني أولاف شولتس الأوساط الاقتصادية في بلاده للثقة في الحكومة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال شولتس الذي يتولى أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لدينا الأموال اللازمة وسوف نستخدمها. يمكن للجميع في الأوساط الاقتصادية الألمانية الاعتماد على ذلك".

وأضاف الوزير الاتحادي أن البرلمان الألماني "بوندستاج" أقر حدا ائتمانيا كي يمكن اتخاذ رد فعل بحسم اتجاه الأزمة.

ودافع شولتس أيضا عن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في مواجهة الانتقاد الموجه له فيما يتعلق بمساعدات كورونا.

يذكر أن الحكومة الألمانية أقرت برامج مساعدات تقدر بمليارات اليورو لأجل شركات وعاملين مستقلين.

وقال شولتس: "دبرنا شؤونا الاقتصادية بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة ولدينا موارد مالية عامة مستقرة... و يمنحنا ذلك القوة للتصدي".

وتابع وزير المالية الألماني: "المساعدات المخصصة للشركات تعد مهمة- وهنا يتعين علي الدفاع عن الزميل (بيتر) ألتماير في مواجهة الانتقاد: ففي غضون فترة قصيرة توجب برمجة منصة يتم طلب هذه المساعدات عليها على المستوى الاتحادي ويمكن حتى دفعها تلقائيا في بعض الحالات. وهذا أمر ليس بسيطا من الناحية التقنية".

يذكر أن أصوات الانتقادات الموجهة لألتماير من روابط اقتصادية تعالت مؤخرا واتهمت ألتماير بالبطء في تقديم المساعدات.