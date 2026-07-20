العاصفة الاستوائية فاوستو تتشكل قبالة ساحل المكسيك على المحيط الهادئ

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تشكلت العاصفة الاستوائية فاوستو بعيدا في البحر قبالة الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك المطل على المحيط الهادئ.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي إن منخفضا استوائيا اشتد ليصبح العاصفة المسماة فاوستو بعد ظهر يوم الأحد، وكان مركزها يقع على بعد حوالي 750 ميلا (1200 كيلومتر) جنوب-جنوب غرب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باها كاليفورنيا المكسيكية.

وبلغت السرعة القصوى للرياح المستدامة للعاصفة 40 ميلا في الساعة (65 كيلومترا في الساعة) وكانت تتحرك نحو الغرب-الشمال الغربي بسرعة 13 ميلا في الساعة (20 كيلومترا في الساعة).

ولم تصدر أي تحذيرات أو تنبيهات ساحلية حتى الآن.

وقال مركز الأعاصير إنه من المتوقع حدوث اشتداد مستمر إلى سريع خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يتحول فاوستو إلى إعصار بحلول ليل الاثنين.