 وفاة صفوت الشريف متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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وفاة صفوت الشريف متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا


نشر في: الخميس 14 يناير 2021 - 12:13 ص | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 12:25 ص

توفي صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، مساء الأربعاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان الشريف قد نقل من محبسه في سجن طره إلى أحد المستشفيات الكبرى المخصصة لعلاج كورونا منذ إصابته بالفيروس بداية الشهر الجاري.

صفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، و هو سياسي مصري وأحد ضباط المخابرات العامة في فترة الستينات من القرن الماضي.

وكان الشريف عضوًا مؤسسًا بالحزب الوطني في عام 1966، وتقلد عدد من المناصب داخل الحزب، أبرزها الأمين العام لمدة قاربت الـ10 سنوات، وتقلد منصب وزير الإعلام، ورئيس مجلس الشورى، فضلًا عن رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات.

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